أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين

المناطق - الجوف

أكدَّ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أهمية الدور الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين بدوائرها المختلفة في السعي بالعفو بين الناس، وبث روح التسامح لدى أفراد المجتمع، وأنهما سمتين فاضلتين من سمات المجتمع المسلم، منوِّهاً بجهودها ومساعيها المباركة في حل الكثير من القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين.

ولفت سموه إلى أهمية الصلح ودوره في حل الخلافات، استناداً إلى ما جاء في تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة في الحث على التأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين، ومدى الحاجة إليه خاصة في وقتنا المعاصر.

وأشار سموه إلى أن القرار الذي أصدره بإعادة تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، يأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما من شأنه تعزيز التسامح بين المواطنين، وحرصهما الدائم على أن يكون المجتمع السعودي متآلفـاً ومترابطاً تسوده المحبة والوئام، معرباً عن تطلعه بأن تحقق اللجنة الجهود الحثيثة والمساعي النبيلة لكل ما فيه خير المجتمع وإصلاح ذات البيـن.

يذكر أن القرار الذي أصدره سمو أمير منطقة الجوف بإعادة تشكيل الدوائر الأربعة للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، أشار في مادته الثالثة إلى أن تكون جميع دوائر هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتب سموه وفق ما يلي: الدائرة الأولى (دائرة العفــو)، وتشتمل على دائرة العفو الرئيسية برئاسة حمد بن حواس العوذة، وعضوية حماد بن سعود النصير، وخالد بن الحميدي الطلحاب العتيبي، وعويد بن قرطان فيعان الرويلي، والدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وبدر بن شهاب قليل العوينان، وعويضة بن مناحي علي الربيعان، وعايد راجي صالح السرحاني، وزيد بن محمد عماش الجريد .

أما دائرة العفو في محافظة القريات: برئاسة حمود بن حمير شبلي البلعاسي، وعضوية سعود بن عبدالله الخميس، وسعود بن مطيلة سعود الوردة, فيما ضمت دائرة العفو في محافظة دومة الجندل ، الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش رئيساً، وعضوية حسين بن محمد الجديع الشملاني .

وضمَّـت دائرة العفو في محافظة طبرجل: عبيد بن بصيص الحميدان الشراري رئيساَ، وعضوية مزعل بن عصيد اللحاوي الشراري، وعزيز بن شايش الهمط الشراري.

كما نصَّ قرار سمو أمير منطقة الجوف أيضاً على تشكل الدوائر الثلاث على مستوى المنطقة، وأن يكون مقرها مدينـة سكاكا وهي: الدائرة الثانية (دائرة القضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية)، برئاسة الدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل ، وعضوية فخري بن حماد الشلال الخالدي، وخالد بن سليمان عبدالله المويشير، وحمدان بن محارب محمد الوردي، ورزق بن زيد قريطان المشفي.

أما الدائرة الثالثة (دائرة رعاية الفتيات)، برئاسة منى بنت سعد سليمان الشنيفي، وعضوية، أريج بنت شجاع محمد المرخان، وهيفاء بنت نايف محمد السلطان، وابتسام سالم غثيان العوذة.

فيما ضمت الدائرة الرابعة (دائرة القضايا النسائية)، برئاسة الدكتورة مها بنت عفات الدرزي، وعضوية لطيفة بنت عبدالله العلي، ومنى بنت عبدالمحسن الشايع، وهيفاء بنت عبدالعزيز الهذلول، ومشاعل بنت محمد منوخ الشراري، وضحى بنت جايد صبيح العنزي، وتكون واجد بنت قيّاض الرويلي منسقة للدوائر النسائية (الدائرتين الثالثة والرابعة).

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف لأعضاء اللجنة التوفيق في عملهم، والسداد في جهودهم الحثيثة ومساعيهم النبيلة لكل ما فيه خير المجتمع وإصلاح ذات البيـن.