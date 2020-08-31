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البنك الدولي: خسائر انفجار بيروت قد تتجاوز الـ8 مليارات دولار

البنك الدولي: خسائر انفجار بيروت قد تتجاوز الـ8 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=898764
المناطق - وكالات

قدر البنك الدولي قيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 6.7 و8.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج لمساعدات عاجلة بـ605 إلى 760 مليون دولار.

وألحق الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس الجاري ودمر جزءا كبيرا من مرفأ المدينة والمنطقة المحيطة به، أضرارا بالممتلكات تتراوح بين 3.8 و4.6 مليار دولار، فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2.9 و3.5 مليار دولار وفق “التقييم السريع للأضرار والحاجات” الذي أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الفترة من 5 إلى 31 أغسطس.

وقدر البنك الدولي قيمة الحاجات الفورية التي يحتاجها لبنان بحلول نهاية العام لإعادة الإعمار بما بين 605 و760 مليون دولار، إضافة إلى 1.18 إلى 1.46 مليار دولار للعام 2021.

نتيجة لذلك، توقع البنك أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0.4 نقطة إضافية في العام 2020 و0.6 نقطة العام المقبل.

وأضاف البنك في بيانه أن “هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي بل ستسفر أيضا عن تفاقم الفقر الذي أصاب 45% من سكان لبنان قبيل الانفجار”.

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