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بلدية محافظة تيماء تكثف أعمالها لتحسين المشهد الحضري

بلدية محافظة تيماء تكثف أعمالها لتحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=898767
المناطق- تبوك؛

كثفت بلدية محافظة تيماء أعمالها في تحسين المشهد الحضري في عموم مدينة تيماء ومواقعها الأثرية والطرق المؤدية باتجاهها حيث شملت الأعمال صيانة وتهذيب وتقليم الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف المنتزهات وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.
وتواصل بلدية المحافظة حالياً أعمالها لمعالجة التشوه البصري ضمن حملاتها المستمرة لتحسين المظهر العام من خلال إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام بالإضافة إلى إزالة الأنقاض والنفايات ومسح الساحات وعملية الكنس الآلي واليدوي المستمر يأتي ذلك ضمن خطط معدة مسبقاً ومنظومة متكاملة وضعتها البلدية لتنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين والسياح للمناطق والمواقع الأثرية التي تشهد هذه الفترة إقبالاً من الجميع.

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