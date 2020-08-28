أمير منطقة جازان يعزي العجيبي بوفاة شقيقه

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى المهندس محمد بن يحي عجيبي رئيس لجنة تنسيق ومتابعة المشاريع بمجلس المنطقة في وفاة شقيقه صديق بن يحي عجيبي -رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -المولى عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، فيما أعرب المهندس محمد عجيبي وأفراد أسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.