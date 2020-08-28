احدث الأخبار

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات تنفيذ ” اتفاق الرياض “
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا
أبرز المواد
 مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي
منطقة عسير
 أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك
منطقة تبوك
 أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها
منطقة عسير
 هيئة تقويم التعليم تبدأ عمليات التقويم الذاتي والتأهيل للاعتماد الأكاديمي العسكري
أبرز المواد
 الخريف: “الصناعة والثروة المعدنية” نجحت في تنظيم القطاع.. وجودة المنتج السعودي عالية ومحفزة للتصدير
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي العجيبي بوفاة شقيقه
منطقة جازان
 بلدية محافظة تيماء تكثف أعمالها لتحسين المشهد الحضري
منطقة تبوك
 البنك الدولي: خسائر انفجار بيروت قد تتجاوز الـ8 مليارات دولار
أبرز المواد
 أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين
منطقة الجوف
 مستوى ارتفاع الطائرات أثناء تحليقها.. سؤال يتبادر لذهن المسافر
أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني يبحث مع رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات تنفيذ ” اتفاق الرياض “

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات تنفيذ ” اتفاق الرياض “

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

أبرز المواد
مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي

مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي

منطقة عسير
أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك

أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك

منطقة تبوك

أمير منطقة جازان يعزي العجيبي بوفاة شقيقه

أمير منطقة جازان يعزي العجيبي بوفاة شقيقه
http://almnatiq.net/?p=898772
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى المهندس محمد بن يحي عجيبي رئيس لجنة تنسيق ومتابعة المشاريع بمجلس المنطقة في وفاة شقيقه صديق بن يحي عجيبي -رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -المولى عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، فيما أعرب المهندس محمد عجيبي وأفراد أسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

روابط ذات صلة

أمانة جازان تزرع 14 ألف م2 من المسطحات الخضراء بمركز الشقيق

أمانة جازان تزرع 14 ألف م2 من المسطحات الخضراء بمركز الشقيق
وظائف شاغرة فى جامعة جازان

وظائف شاغرة فى جامعة جازان
أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات

أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*