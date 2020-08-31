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أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

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أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها
http://almnatiq.net/?p=898781
المناطق - عسير

استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه اليوم الإثنين 12 محرم 1442هـ بمقر إدارة الجمعية سعادة الدكتور / رياض بن أحمد بن سعيد آل عقران الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها .
في بداية اللقاء رحب “بن فحاس” بضيفه الكريم مقدماً له شكره على هذه الزيارة وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لما يخدم العمل الاجتماعي بالمنطقة ويعود بالنفع على الأسر المحتاجة ضمن مُجتمع محب للخير.
عقب ذلك تقدم الضيف بطلب عضوية الجمعية العمومية ” لبر أبها ” لخدمة هذا الصرح المبارك في ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية في منطقة عسير .

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