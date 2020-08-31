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أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك

أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك

منطقة تبوك
أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

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أبرز المواد

أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك

أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك
http://almnatiq.net/?p=898785
المناطق- تبوك:

قدمت عيادات “تطمن ” في تبوك خدماتها لـ 14677 مستفيد منذ بدء العمل بها وحتى الآن .
وتُقدم عيادة “تطمن” من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

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