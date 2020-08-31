أكثر من 14600 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في تبوك

المناطق- تبوك:

قدمت عيادات “تطمن ” في تبوك خدماتها لـ 14677 مستفيد منذ بدء العمل بها وحتى الآن .

وتُقدم عيادة “تطمن” من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .