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مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي

مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي

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مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي

مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=898788
المناطق - عسير

تحولت المدارس في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إلى مراكز لدعم الطلاب وأولياء أمورهم وتدريبهم على منصة مدرستي، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.

وتواصل المدارس تقديم أعمال الدعم والتدريب فيما يتعلق بمنصة مدرستي وفق برنامج مخصص لهذا الشأن بشراكة فاعلة مع الأسر وعدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء خطوط هاتفية للاستشارات وتسهيل حضور الطلاب وأولياء الأمور للمدارس لتلقي الدعم والمساندة والإجابة على الاستفسارات وحل المشكلات التي قد تواجههم وصولا للأهداف المنشودة.

يذكر أن المدير العام للتعليم وقف اليوم على تجربة متوسطة وثانوية الشرف بأبها المتمثلة في تخصيص مركز الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الوضع الراهن.

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