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الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

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أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها في زيارة جمعية البر بأبها

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الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

الأمير فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا
http://almnatiq.net/?p=898794
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، بمعالي وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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