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رئيس الوزراء اليمني يبحث مع رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات تنفيذ ” اتفاق الرياض “

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات تنفيذ ” اتفاق الرياض “
http://almnatiq.net/?p=898796
المناطق - واس

عقد دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع ” اتفاق الرياض “.
وناقش الجانبان التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، واتفقا على مجموعة من الأمور، منها الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وثمن دولة رئيس الوزراء ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما أشاد السفير آل جابر بحرص الجميع على تنفيذ “اتفاق الرياض” وآلية تسريعه مما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء في اليمن .

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