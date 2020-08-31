المياه الوطنية تعلن إطلاق برنامج “إعداد” لتأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة لسوق العمل والتقديم في الأول من أكتوبر

المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عزمها إطلاق برنامج “إعداد” في الأول من أكتوبر 2020م. وتهدف الشركة من برنامج” إعداد” إلى تأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في العديد من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

وأوضحت الشركة أن بدأ استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج يوم الخميس الأول من أكتوبر ويستمر استقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات، مشيرة إلى أن برنامج “إعداد” يتضمن تأهيل وتدريب على رأس العمل لـ 100 خريج وخريجة من مختلف الجامعات وبعدة تخصصات في الشركة وبكافة مناطق المملكة.

وقالت الشركة: “إن برنامج “إعداد” سيكون لمدة (12) شهراً، للخرجين بدرجة البكالوريوس المنتظم، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي، حيث سيشمل المسار العام تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين من خلال حضور برامج تأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، ومهارات كتابة التقارير الفعالة، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية لدى المتدربين، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأشارت الشركة إلى أن هدفها من إطلاق برنامج “إعداد” هو المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.