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المهندس الراجحي يلزم القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية

المهندس الراجحي يلزم القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية

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المهندس الراجحي يلزم القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية

المهندس الراجحي يلزم القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية
http://almnatiq.net/?p=898809
المناطق - واس

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، قرارًا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19) ، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية sosh.mlsd.gov.sa.
ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فيروس كورونا ، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل كافة، حيث يقوم صاحب المنشأة بالدخول عبر الرابط وتسجيل بيانات المنشأة ، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي ، ويستهدف القرار جميع المنشآت بمختلف أحجامها.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت في وقت سابق الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل .

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