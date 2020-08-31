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الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441 هـ

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441 هـ

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الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441 هـ

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441 هـ
http://almnatiq.net/?p=898812
المناطق - الجوف

إستقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال العام الماضي 1441 هـ ما مجموعة 87,632 مكالمة على رقم الطوارئ 997 .
وتنوعت تلك المكالمات من طالبي الخدمة الإسعافية بين بلاغات الحوادث والحالات المرضية والتي كانت بمجملها 13,590 بلاغ من إجمالي عدد المكالمات بالإضافة إلى بعض الإستفسارات الطبية ومكالمات أخرى .
وفي مجال التدريب قامت إدارة التدريب بفرع الهيئة بالمنطقة بعقد 137 برنامج تدريبي خلال العام الماضي 1441 هـ سواء دورات أو محاضرات والتي استفاد منها 8010 متدرب سواء من منسوبي الهيئة أو المواطنين .
وتنوعت تلك الدورات والمحاضرات بمضمونها حيث اشتملت على دورات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) والإسعافات الأولية وبرامج مكافحة العدوى وغيرها من البرامج المتخصصة .
كما تمت المشاركة في مجال التطوع بـ 105 مبادرة وفعالية شارك بها 421 متطوع ومتطوعة على مستوى المنطقة وفي العديد من الفعاليات لا سيما تلك التي تمت المشاركة بها تطبيقاً للإجراءات الإحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 بساعات تطوعية بلغت 2286 ساعة خلال العام الماضي 1441 هـ .

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