انعقاد الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام الجامعي 1442هـ

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نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الجامعة، ترأس الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع رئيس جامعة الجوف الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام 1442هـ افتراضياً، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء المجلس.

‏‎وافتتح الدكتور الشايع الجلسة معرباً عن شكره وتقديره ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد مع بداية العام الجامعي 1442هـ، وعلى ما تجده الجامعة وقطاع التعليم الجامعي بشكل عام من الدعم والرعاية، وكذلك الشكر لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة على جهوده ومتابعته الدائمة للجامعة من الناحية التعليمية الأكاديمية والعلمية والبحثية والمجتمعية.

‏‎وتناول المجلس عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية، منها خطة الأنشطة اللامنهجية لطلاب الجامعة وطالباتها للعام الجامعي 1442هـ، وتشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، كما تمت مناقشة دليل الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، واستحداث وحدات بحثية في عمادة البحث العلمي.

وتناول مجلس جامعة الجوف في جلسته الأولى عدداً من مواضيع الابتعاث لعدد من المعيدين، وتمت إحاطة المجلس بالقرارات المتخذة بالتفويض من قبل رئيس الجامعة بموجب تفويض المجلس لسعادته فيما يتعلق بقرارات الابتعاث والتدريب، والتي أوصى المجلس حيالها وجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يناسبها من توصيات.

‏‎وفي نهاية الجلسة، أوصى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشايع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والجهات ذات العلاقة بالعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (19-COVID) وتنفيذ آليات الدراسة والتقييم في برنامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ والتي تم إقرارها بالجامعة، وذلك بناءً على ما ورد من وزارة التعليم وتنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة.