استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء بسمو وزير الرياضة والحضور ، متمنياً لسموه ومرافقيه التوفيق في زيارتهم للمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل وزارة الرياضة والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة ، وسبل تطوير مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان ، وسبل تلبية احتياجات أندية المنطقة البالغ عددها ثمانية أندية ، وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك من قبل الوزارة ، بما يضمن توفير أفضل الخدمات لأبناء جازان ، وغيرها من مناطق وطننا العزيز انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – .
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم بن يحي الرياني.
نائب أمير منطقة جازان ووزير الرياضة يبحثان احتياجات المنطقة في المجال الرياضي..
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
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