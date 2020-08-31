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نائب أمير جازان ووزير الرياضة يجتمعان بمجلس شباب وفتيات منطقة جازان

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نائب أمير منطقة جازان ووزير الرياضة يبحثان احتياجات المنطقة في المجال الرياضي..

نائب أمير منطقة جازان ووزير الرياضة يبحثان احتياجات المنطقة في المجال الرياضي..
http://almnatiq.net/?p=898819
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء بسمو وزير الرياضة والحضور ، متمنياً لسموه ومرافقيه التوفيق في زيارتهم للمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل وزارة الرياضة والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة ، وسبل تطوير مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان ، وسبل تلبية احتياجات أندية المنطقة البالغ عددها ثمانية أندية ، وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك من قبل الوزارة ، بما يضمن توفير أفضل الخدمات لأبناء جازان ، وغيرها من مناطق وطننا العزيز انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – .
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم بن يحي الرياني.

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