رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تهدف لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعليم الإلكتروني والجودة والاعتماد الأكاديمي

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دشّن رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بمكتبه في المدينة الجامعية اليوم (الإثنين) عدداً من الدورات التدريبية التي تستهدف تطوير وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعليم الإلكتروني والجودة والاعتماد الأكاديمي والتي يقدمها مركز تنمية المهارات ضمن خطته التدريبية للعام الجامعي 1442هـ لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطالباتها.

كما استمع رئيس جامعة الجوف لشرحٍ من وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف عن الخطة التدريبية لمركز تنمية المهارات والتي تتضمن مسارات تدريبية في الإدارة والقيادة الأكاديمية، والبحث العلمي، والجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعلم والتعليم، ومهارات الحياة وأخلاقيات المهنة.

كما وجّه رئيس جامعة الجوف العاملين في مركز تنمية المهارات على تعزيز البيئة الإيجابية بتنفيذ دورات تسهم في نشر ثقافة العمل الأكاديمي، وثقافة الجودة والحوكمة، مما سوف يسهم في تحقيق ضمان الجودة وكفاءة الانفاق.

من جانبه، عبّر د. محمد اللويش المشرف على مركز تنمية المهارات عن شكره وامتنانه لرئيس الجامعة على الدعم اللامحدود للمركز وتشجيعه للمنسوبي المركز ومنسوباته، مما ينعكس أثره الإيجابي على دور المركز في تأدية رسالته وأهدافه.