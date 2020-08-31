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خلال اليوم الأول من العام الجامعي:

جامعة الجوف تقدم 2423 جلسة افتراضية استفاد منها 17065 طالباً وطالبة

جامعة الجوف تقدم 2423 جلسة افتراضية استفاد منها 17065 طالباً وطالبة
http://almnatiq.net/?p=898827
المناطق - الجوف

انتظم طلاب وطالبات جامعة الجوف من مختلف الكليات في الدراسة عن بُعد في أول أيام الدراسة للعام الجامعي 1442هـ حيث كشفت إحصائيات اليوم الأول عن إنشاء 2423 جلسة افتراضية على نظام البلاك بورد بمدة إجمالية بلغت 4168 ساعة بلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 35534 وعدد الحاضرين الفريدين 17065 طالباً وطالبة، كما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 21462 مستخدماً.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية في اليوم الأول للعملية التعليمية بلغ 24817 طالباً وطالبة تلقّوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 1314 عضو هيئة تدريس من خلال 8231 مقرراً دراسياً وبلغت لوحات النقاش 1465 لوحة فيما بلغت التقييمات في النظام 1295 تقييماً، ووصل عدد الملفات المتاحة 1295 ملفاً.

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