“الشؤون الاسلامية بالحدود الشمالية تختتم المقابلات الشخصية لوظائف الدعاة والداعيات “

المناطق - عرعر

اختتمت لجنة مقابلات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعوة ضمن الخطة الوطنية للتوظيف في المنطقة صباح اليوم الأثنين ١٤٤١/١/١٢ هـ ، حيث ضمت اللجنة فضيلة المدير العام للفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي و عضوية الشيخ فيصل بن ناصر العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمدينة عرعر و عضوَين من مقام الوزارة عبر الاتصال المرئي ، و بلغ عدد المتقدمين لهذه المقابلات 19 فرداً 6 من الرجال و 13 نساء ، و قد أوضح الشيخ مطارد العنزي أن مثل هذه المقابلات تحظى بعناية ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي دائماً ما يؤكد على أن العمل الدعوي هو ركن أساسي من أعمال الوزارة التي تهدف إلى بعث رسالتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. هذا و سيتم إعلان نتائج المرشحين بوقتٍ سيعلن عنه لاحقاً . يُذكر بأن فرع الحدود الشمالية هو أول فرع يجري مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف الدعوية .