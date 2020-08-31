بلدية الجبيل تعالج 16 عنصراً من التشوه البصري ضمن حملاتها لتحسين المشهد الحضري خلال 20 يوم

المناطق - فتحية عبدالله

عالجت بلدية محافظة الجبيل خلال العشرين يوماً الماضية 16 عنصراً من عناصر التشوه البصري ضمن حملاتها المستمرة مع الجهات ذات العلاقة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، بالمحافظة شملت صيانة وترتيب وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف المنتزهات وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش تحقيق البلدية أهداف الخطة التي وضعتها البلدية لتحسين المشهد الحضري والتي شارك فيها 550 رجل نظافة تدعمهم 266 معدة مختلفة للتخلص من النفايات خلال عشرين يوماً بمعالجة 16 عنصراً من عناصر التشوه البصري سعياً منها إلى تحسين المشهد الحضري بالمحافظة والتي تركزت على إزالة الأنقاض ومسح الساحات بكمية 3450 متر مكعب وإزالة النفايات الصلبة بكمية 5200 متر مكعب والكنس الآلي واليدوي بكمية 1050 متر مكعب وإزالة النفايات الصلبة بسوق الأغنام بكمية 2400 متر مكعب

وأوضح المهندس الدويش أن الفرق الميدانية لتحسين المشهد الحضري قاموا خلال نفس الفترة بإصلاح أكثر من (3450) متر مربع من حفر الشوارع و (9) من محولات الكهرباء و (7) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و (4600) مترا طولياً من تآكل الأرصفة المتهالكة وتنسيق وزراعة (4٨٣٨) شجرة ووردة وإزالة ( ٧٣) حوشاً واستراحة ومخيماً عشوائياً و (٥2) لوحة دعائية مخالفة.

ودعا الدويش الجميع إلى التعاون مع البلدية في منع مظاهر التلوث البصري والاهتمام بجانب النظافة والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي يستمتع بھا الجميع، وكذلك ومخلفات المباني وجميع مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها لتحقيق أهداف المبادرة، مؤكدًا استمرار حملات البلدية لرفع مستوى تحسين المشهد البصري، وأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.