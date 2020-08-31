نائب أمير جازان ووزير الرياضة يجتمعان بمجلس شباب وفتيات منطقة جازان

المناطق - فضة عطيف

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم ، خلال زيارته لجازان بشباب وفتيات المنطقة.

واستمع سموه خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة، وأبرز ما يرونه مناسبًا لتعزيز مواهبهم، معربًا عن شكره لما تم طرحه وحرصهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم بما يخدم الوطن الغالي.

كما أعلن سموه خلال اللقاء أنه سيتم تنظيم ماراثون في المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وكذلك العمل على إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية بالمنطقة، بالتنسيق مع إمارة المنطقة واتحاد الرياضات البحرية، إضافة إلى إقامة برامج وفعاليات رياضية منوعة، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.