وزير الرياضة يلتقي رؤساء أندية منطقة جازان

المناطق - فضه عطيف

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة برؤساء أندية منطقة جازان خلال زيارته للمنطقة، إذ ناقش سموه أبرز المعوقات والاهتمامات الرياضية لأهـالي المنطقة والمهتمين بالرياضة بشكل عام، كما اطلع على أبرز المشاكل التي تواجهها أندية المنطقة وسبل تطوير الجانب الرياضي فيها، وبحث سبل وأساليب نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المجتمع، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

كما تخللت زيارة سموه لمنطقة جازان اليوم عددًا من المنشآت الرياضية، حيث زار مدينة الملك فيصل الرياضية ، وتفقد سموه مرافق المدينة ووقف على احتياجاتها ، ومناقشة أهم التطورات الرياضية والخطط المستقبلية، لتحقيق الأهداف المنشودة المتوازية مع تطلعات وزارة الرياضة.