أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم،محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .

وقدم الفهيد شرحاً لسموه عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بُعد، واستعداد المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والإلكترونيات وكلية سياحة وفندقة و معاهد وشراكات إستراتيجية ومعاهد صناعية ثانوية للبنين, لإستقبال أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة على مستوى المملكة.

كما اطلع سمو أمير منطقة الرياض على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض, بالإضافة إلى تقرير التدريب والعمل عن بُعد للعام المنصرم، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتي شُكّلت لها لجان للأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية على مستوى المملكة عامة وعلى مستوى منطقة الرياض خاصة، علاوة على إصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة في المنشآت التدريبية بالمملكة.

وأثنى سموه على ما تقوم به المؤسسة من جهود مميزة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 و لخدمة أبناء و بنات المملكة.