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الأمير فيصل بن بندر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الأمير فيصل بن بندر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
http://almnatiq.net/?p=898851
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي قدم للسلام على سموه.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإسلامية بالمنطقة وسبل تطويرها والاستفادة منها لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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