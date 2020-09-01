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دودة حية تسكن رأسه منذ 17 عاما !

دودة حية تسكن رأسه منذ 17 عاما !
http://almnatiq.net/?p=898866
المناطق - الرياض

لم يتوقع الشاب الصيني «تشين بو» أن الأعراض التي تلازمه منذ 17 عاماً وراءها دودة حية تسكن دماغه. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، (الأحد)، أخضع أطباء جامعة ووتشانج شرق الصين «تشين» (23 عاماً) لأشعة مقطعية، ليفاجأوا بدودة شريطية طولها 12 سنتيمترا تتحرك في المخ، ورجحوا أن تناوله حيوانات برية غير مطبوخة مثل الضفادع والثعابين هو السبب. وعانى الشاب مذ كان عمره 6 سنوات من تنميل في يديه وقدميه وصداع وغثيان متكرر، إلا أنه قرر الذهاب للمستشفى بعدما فقد الإحساس في نصف جسده الأيمن، إذ نجح الأطباء في إزالة الدودة من دماغه، ويتماثل للشفاء بشكل تدريجي.

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