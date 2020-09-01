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3.4 مليار ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي.. و 2.2 مليار ريال نصيب “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=898869
المناطق - الرياض

شهدت فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 4.33 مليار ريال، حيث تمت على نحو 104.2 مليون سهم، وشكلت التداولات خلالها نحو 25 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال جلسة اليوم والتي بلغت 13.56 مليار ريال.

وبحسب “الاقتصادية” فقد تمت أكبر الصفقات على أسهم شركة أرامكو السعودية حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة 2.2 مليار ريال، تلاه صفقات على أسهم مصرف الراجحي والتي تجاوزت 143.8 مليون ريال، ثم صفقات على أسهم شركة سابك بنحو 100.2 مليون ريال.
كذلك تمت صفقات على أسهم البنك الأهلي والتي تجاوزت 94.2 مليون ريال.

وكانت “إم إس سي آي” قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها لوزن “أرامكو السعودية” في مؤشرها بعد إضافة الأسهم المجانية، وأكدت أن تنفيذ جميع التغييرات سيكون بتاريخ 31 أغسطس 2020، وسيكون التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل.

وكان السوق السعودي قد أغلق الجلسة متراجعا بنحو 0.5 في المائة عند مستوى 7940 نقطة في جلسة متقلبة سجل فيها أعلى مستوى عند 8017 نقطة.

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