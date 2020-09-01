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نصف مليون ريال لكل لاعب هلالي.. ثمن الدوري

نصف مليون ريال لكل لاعب هلالي.. ثمن الدوري
http://almnatiq.net/?p=898873

من المنتظر أن يحصل كل لاعب هلالي على نصف مليون ريال، عقب تحقيق الفريق الكروي الأول للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل نهايته بجولتين، إذ تبقت للزعيم مباراتان الأولى أمام الوحدة يوم (الجمعة) القادم على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، والثانية أمام الشباب يوم (الأربعاء) 9 سبتمبر القادم، ضمن الجولتين 29 و30 من بطولة الدوري.

وتهدف إدارة نادي الهلال لتحفيز اللاعبين لتحقيق المزيد من البطولات في المرحلة القادمة، بعد أن حقق الفريق الكروي لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقبل ذلك حصد لقب دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده من البطولات لرقم 60.

ويطمح الزعيم في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية للمرة الثانية إذ يحتل الفريق صدارة مجموعته آسيويا، وسيستكمل مباريات دور المجموعات ودور 16 بدءا من منتصف سبتمبر القادم، إلى جانب الطموح بحصد لقب كأس الملك للموسم الحالي، بعد تأهله لدور نصف النهائي وسيواجه أبها 27 أكتوبر القادم بالرياض.

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