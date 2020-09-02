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3 نصائح للحفاظ على أعين الطلبة من الإجهاد خلال الدراسة عن بُعد

3 نصائح للحفاظ على أعين الطلبة من الإجهاد خلال الدراسة عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=898876
المناطق - الرياض

وجّه المجلس الصحي السعودي، ثلاث نصائح للطلبة والطالبات للحفاظ على أعينهم من الإجهاد خلال فترة الدراسة عن بُعد، التي انطلقت.

وأشار المجلس –عبر حسابه على تويتر- إلى ثلاث نصائح يجب على الطلبة اتباعها وهي:

ـ المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها لتجنب إجهاد العين.

ـ القيام بالرمش المتكرر لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.

ـ ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة والتوهج على العين مباشرة.

وبدأت أمس الأحد، الدراسة عن بُعد بجميع مناطق المملكة، من خلال منصة «مدرستي»، وذلك بسبب جائحة كورونا.

 

 

 

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