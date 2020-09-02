3 نصائح للحفاظ على أعين الطلبة من الإجهاد خلال الدراسة عن بُعد

وجّه المجلس الصحي السعودي، ثلاث نصائح للطلبة والطالبات للحفاظ على أعينهم من الإجهاد خلال فترة الدراسة عن بُعد، التي انطلقت.
وأشار المجلس –عبر حسابه على تويتر- إلى ثلاث نصائح يجب على الطلبة اتباعها وهي:
ـ المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها لتجنب إجهاد العين.
ـ القيام بالرمش المتكرر لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.
ـ ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة والتوهج على العين مباشرة.
وبدأت أمس الأحد، الدراسة عن بُعد بجميع مناطق المملكة، من خلال منصة «مدرستي»، وذلك بسبب جائحة كورونا.
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