احدث الأخبار

سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟
أبرز المواد
 علماء يكتشفون طريقة لمنع تطور مرض السكري
أبرز المواد
 موافقة عالمية لتوسيع نطاق “ريمديسيفير” في علاج كورونا
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 عقبة مرتقبة أمام لقاح كورونا قد تؤخر جهود الوقاية
أبرز المواد
 5 وصفات منزلية سهلة تخلصك من التهاب الحلق.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 مُعارض تركي: رحيل “أردوغان” واقعٌ لا محالة
أبرز المواد
 19 شركة أغلبها خاسرة تضاعفت أسهمها في 5 أشهر
أبرز المواد
 3 نصائح للحفاظ على أعين الطلبة من الإجهاد خلال الدراسة عن بُعد
أبرز المواد
 بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر
منطقة الجوف
 أمير المدينة المنورة يدشّن أعمال المؤسسة العامة للرّي بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد
منطقة تبوك
سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟

سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟

أبرز المواد
علماء يكتشفون طريقة لمنع تطور مرض السكري

علماء يكتشفون طريقة لمنع تطور مرض السكري

أبرز المواد
موافقة عالمية لتوسيع نطاق “ريمديسيفير” في علاج كورونا

موافقة عالمية لتوسيع نطاق “ريمديسيفير” في علاج كورونا

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

مُعارض تركي: رحيل “أردوغان” واقعٌ لا محالة

مُعارض تركي: رحيل “أردوغان” واقعٌ لا محالة
http://almnatiq.net/?p=898877
المناطق - الرياض

‏قال نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ: إن الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب وتخويف المواطنين، وإن رحيل حزب العدالة والتنمية عن الحكم أمر واقع لا محالة.

سلجوق أوزداغ الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية، علق على الادعاءات المثارة بشأن أن حزب الرئيس رجب أردوغان لن يترك السلطة حتى وإن خسر الانتخابات.

وأضاف بحسب صحيفة “زمان” التركية: “كلما كان الترهيب كثيرًا، كان من السهل القمع والتحكم في الشعب؛ لذلك فإن أغلب المخاوف هي أوهام.. الادعاءات القائلة بأنهم لن يرحلوا حتى وإن خسروا الانتخابات؛ مجرد نتاج للنفسيات المريضة”؛ فالأنظمة الاستبدادية تفضل تخويف وترهيب المواطنين، بدلًا من كسب تأييدهم؛ لذلك فهم يلجأون إلى كافة أشكال التوجيه والتأثير. هدفهم هو جعل المواطنين ينحنون، وكسر نضالهم، والقضاء على آمالهم”.

وأشار أوزداغ إلى أن التسويق لمقولة “لن يرحلوا” تصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “إن الخوف لا فائدة منه في تغيير الأجل، لا يوجد سياسي أو قوة أكبر من الشعب. ادعاءات “لن يرحلوا” هذه هي شكل آخر للأساليب الاستبدادية… لقد رحل مَن كان يقال عنهم إنهم باقون”.

 

روابط ذات صلة

سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟

سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟
علماء يكتشفون طريقة لمنع تطور مرض السكري

علماء يكتشفون طريقة لمنع تطور مرض السكري
موافقة عالمية لتوسيع نطاق “ريمديسيفير” في علاج كورونا

موافقة عالمية لتوسيع نطاق “ريمديسيفير” في علاج كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*