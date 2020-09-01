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المكسيك.. 3719 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك.. 3719 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=898888
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة خلال اليوم الأخير

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 599 ألفا و560 حالة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64414 شخصا

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة

وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية

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