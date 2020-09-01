الدوري الكويتي: الكويت بطلًا للمرة الرابعة على التوالي

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حسم نادي الكويت الكويتي لقب الدوري الكويتي لكرة القدم للمرة الرابعة تواليًا والـ 16 في تاريخه، بفوزه على مضيفه السالمية 4-1، في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة ما قبل الأخيرة، وسيستلم درع المسابقة بعد لقائه مع الشباب في المرحلة الأخيرة المقررة الخميس المقبل والتي ستكون مبارياتها غير مؤثرة، بعد حسم اللقب واعتماد نظام “الدمج” للموسم المقبل، وإلغاء الصعود والهبوط من النسخة الحالية.

وبهذه النتيجة رفع الكويت رصيده إلى 40 نقطة مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق القادسية الذي تغلب على كاظمة بهدف وحيد.

وتساوى الكويت مع العربي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث أصبح على بُعد لقب واحد من معادلة القادسية (17) كأكثر المتوجين بالمسابقة، محتفظًا بلقبه للمرة الرابعة على التوالي، ومعادلًا بذلك كل من فريقي العربي والقادسية.

وتعد هذه النسخة هي الأطول في تاريخ الدوري الكويتي بعدما استمرت قرابة العام، بعدما بدأت في 14 سبتمبر 2019 وسيكون الختام في 3 سبتمبر 2020.