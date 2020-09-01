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التحالف يدمّر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف يدمّر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
http://almnatiq.net/?p=898890
المناطق_الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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