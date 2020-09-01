أسباب تجعل بطارية هاتفك تفرغ بسرعة

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يعاني بعض مستخدمي الهواتف الذكية أحيانا من مشكلة نفاد شحن بطارية هواتفهم بسرعة، فما الأسباب التي قد تؤدي لتلك المشكلة؟

حول هذا الموضوع قال الخبير التقني الروسي، فلاديمير غريتسينكو: “شحن بطارية الهاتف قد ينفد بسرعة ليس بسبب خلل في البطارية فقط، بل هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا الأمر، فضعف إشارات الشبكات الخلوية يجعل الهاتف في حالة بحث دائم الإشارة الأقوى للاتصال بالشبكات، ما يساهم في استنزاف الطاقة”

وأضاف الخبير “هناك عوامل أخرى تؤثر على شحن البطارية ونفاذه بسرعة أيضا، فالبرامج المفتوخة في خلفية شاشة الاستخدام تتبادل البيانات مع الشبكات وتشكل ضغطا على المعالج وذواكر الوصول العشوائي في الهاتف ما يتسبب بفراغ الشحن أيضا”

وأشار غريتسينكو إلى أن مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” يعملون حاليا على تطوير العديد من التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة في هذه الأجهزة، ويسعون لابتكار طرق للتعامل مع التطبيقات أو البرامج التي تعمل في خلفية شاشة الهاتف

ويشير بعض الخبراء إلى أن أمورا أخرى قد تتسبب بنفاد شحن بطارية الهاتف بسرعة أحيانا، مثل التطبيقات الخبيثة التي يستعملها المخترقون للتجسس على الأجهزة الذكية

وبشكل عام فإن المستخدم يمكنه التحكم بإعدادات الطاقة في أجهزة “أندرويد” وiOS عبر قائمة الإعدادات في جهازه، ومن خلال خيار “إعدادات البطارية” أو خيار ضبط “سطوع الشاشة”، أو خيار “توفير الطاقة” الذي يتحكم بدوره في عمل التطبيقات أيضا