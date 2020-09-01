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ترامب: بايدن خاضع لمتربصين في الظل

ترامب: بايدن خاضع لمتربصين في الظل
http://almnatiq.net/?p=898892
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الانتخابي، المرشح الديمقراطي جو بايدن، خاضع لسيطرة أشخاص لم يسمهم ووصفهم بمتربصين في الظل، وأشار إلى أن بايدن لن يتمكن من تهدئة الاضطرابات.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” ليل امس الاثنين: إنه شخص ضعيف .. كان ضعيفاً طيلة حياته، ما كان ينبغي له الترشح للرئاسة”.

وقال ترامب إنه لا يرغب في مناقشة منافسه، مشيراً إلى أن بايدن يخضع لتلاعب قوى أخرى.

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تسيطر فيه الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسية، إلى جانب احتجاجات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وضد العنصرية ووحشية الشرطة، على النقاش السياسي قبل انتخابات  نوفمبر المقبل.

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