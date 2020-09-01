إجراء “هام” بشأن المعتدين على الأراضي الحكومية في جدة!

إجراء “هام” بشأن المعتدين على الأراضي الحكومية في جدة!

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إجراء “هام” بشأن المعتدين على الأراضي الحكومية في جدة!

إجراء “هام” بشأن المعتدين على الأراضي الحكومية في جدة!
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المناطق_جدة

أوضحت أمانة محافظة جدة أنها رفعت قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية من دون مستمسكات شرعية أو صكوك إلى الجهات المعنية من بداية 2020، مبينةً أنهم استغلوا ظروف جائحة كورونا وانشغال الجهات الحكومية بها.
ووفقاً لـ”الوطن”، وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي إن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات والحد من انتشار العشوائيات في نطاق 19 بلدية فرعية على الأراضي الحكومية،
وأشار إلى أن إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها خلال العالم الحالي بلغ نحو 600 ألف متر مربع. لافتا إلى أن لائحة الغرامات البلدية تُلزم المعتدي بإزالة جميع التعديات التي قام بها على الأراضي الحكومية، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال مع الرفع بأسماء المعتدين للجهات المختصة.

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