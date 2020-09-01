«الجوازات»: 9 خطوات للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين

«الجوازات»: 9 خطوات للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين

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«الجوازات»: 9 خطوات للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين

«الجوازات»: 9 خطوات للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين
http://almnatiq.net/?p=898908
المناطق_الرياض

أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة التعليم، خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية؛ وذلك تسهيلًا لسفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث

وأكدت الجوازات أنه بإمكان الطلبة الراغبين في الالتحاق ببعثاتهم الخارجية الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

1-الدخول لمنصة أبشر

2- خدماتي

3-الجوازات

4-مركز الرسائل والطلبات للجوازات

5-طلب جديد

6- المديرية العامة للجوازات

7-تصاريح السفر الاستثنائية

8-تصريح سفر للدراسة بالخارج – للمواطنين فقط.

9- تأكيد وإرسال الطلب.

وأكدت الجوازات أنه عند تقديم الطلب يلزم ملاحظة الآتي:

• كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب.

• أي طلب لا يتعلق بتصريح الدراسة لن ينظر إليه.

• سيتم الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل.

• الخدمة غير متوفرة في تطبيق أبشر حاليًا.

• في حال وجود مرافقين مع المبتعث تتم إضافتهم عند إرسال الرسالة لطلب الموافقة، تتضمن ( الاسم – الهوية الوطنية – صلة القرابة ).

• تتم إضافة مرفقات فقط في حال كانت الدراسة على الحساب الخاص للمستفيد، وفي حال طلب سفر المرافقين تتم إضافة صورة من سجل الأسرة.

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