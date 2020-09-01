فريق طبي بولادة الجوف ينقذ سيدة فقدت لولب نحاسي داخل البطن

تمكن فريق من طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف – بحمد الله – من إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر ٣٢ عاما، بعد تدخل جراحي في عملية مناظير ساهمت بإنقاذها.

وكانت السيدة وصلت للمستشفى في تحويل من منطقة مجاورة، بعد أن ساءت حالتها الصحية بسبب حملها مع تركيب لولب نحاسي، تم تركيبه منذ ٣ سنوات، ووضعت مولودا سليماً، وتبين فقدان اللولب داخل البطن، وبعد أن أحيلت المريضة لمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، قام فريق طبي بإجراء جراحة منظار لاستخراج اللولب المفقود، وتم بحمد الله استخراجه بعد إزالة الالتصاقات والالتهابات الشديدة حول اللولب، عبر برنامج جراحات اليوم الواحد، وخرجت السيدة في نفس يوم التنويم وهي بصحة جيدة بعد تجنبيها إجراء عملية فتح بطن.

يذكر أنه تم مؤخراً استحداث جراحة مناظير أمراض النساء بالمستشفى، وتدريب فريق طبي على أحدث تقنياتها، وسجلت المستشفى عدداً من الجراحات الناجحة بفضل الله.