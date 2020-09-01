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رئيس جامعة القصيم يتفقد عمادتي التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في أول أيام العام الدراسي الجديد 

رئيس جامعة القصيم يتفقد عمادتي التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في أول أيام العام الدراسي الجديد 
http://almnatiq.net/?p=898943
المناطق_بريدة
قام معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، بجولة تفقدية صباح الأحد الموافق 11/1/1442هـ، شملت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل وانتظام العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الجامعي الجديد، برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي.

حيث تجول معاليه على الأقسام المتنوعة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والوقوف على تقديم الخدمات للمستفيدين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والاطلاع على استعدادات العمادة لسير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الأول، حيث عرض عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد الدوسري، خلال الزيارة لخطط العمادة لتسيير عملية التعلم عن بعد في سهولة ويسر في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.   

ثم زار معاليه عمادة تقنية المعلومات والتقى بعميدها الدكتور فهد المنصور وموظفي العمادة، حيث تفقد قسم البرمجيات بالعمادة وشاهد استعراض احصائيات المواقع ومتابعة سير العمل والمشاريع القائمة، كما شاهد مشروع الربط اللاسلكي الجديد، ووقف على أنظمة مراقبة الأجهزة الشبكية وأنظمة مراقبة بيانات الإنترنت الخارجي.

وعبر رئيس الجامعة خلال الزيارة عن شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة على الجهود التي يقومون بها، مباركًا لجميع المنسوبين، والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع كل العون والتوفيق لخدمة وطنهم وأهلهم في ظل قيادتنا الرشيدة.

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