فريق طلابي بجامعة الملك فهد يفوز بالمركز الأول على جامعات المملكة في مسابقة سابك لأفضل مشاريع التخرج

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فاز فريق طلابي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الأول في مسابقة سابك لأفضل مشاريع التخرج في الهندسة الكيميائية على مستوى جامعات المملكة للعام 2020.

ضم الفريق الطلابي سلمان توفيق صالح، صالح الحسيني، حسام الغامدي، حمود الغامدي، فهد الدلبحي. وقد عمل الفريق الطلابي تحت إشراف الدكتور عصام الجندي والدكتور عمر زاهد.

وفاز الفريق الطلابي بالجائزة عن مشروع تمحور حول إنتاج الميثانول باستخدام ثاني أكسيد الكربون الملتقط من الهواء ودمج تقنيات إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT).

وهنّأ رئيس قسم الهندسة الكيميائية د.ممدوح الحارثي الطلاب الفائزين بالجائزة وأشاد بموضوع المشروع الفائز، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة وجودة برامجها الأكاديمية.

وأوضح أن المشروع تميز باستخدام تقنيات “إنترنت الأشياء الصناعية” وهي إحدى التقنيات الحديثة التي تجمع بين الأجهزة والمعدات والحوسبة السحابية لتحسين الأداء والإنتاجية في المجال الصناعي.

وأضاف أن المشروع يعكس وعي طلاب الجامعة بالتقنيات الحديثة في مجال تخصصهم وكيفية توظيفها لحل المشكلات على أرض الواقع.

ونوه بأهمية المسابقة التي تفتح المجال لإبداع الطلاب وتقديم أفكارهم وابتكاراتهم التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع ريادية وشركات ناشئة ترفد الاقتصاد الوطني وتأتي بحلول علمية مبتكرة في شتى المجالات.

وقال قائد الفريق الطالب سلمان توفيق صالح أن تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف يعد أحد أهم المواضيع التي تشغل اهتمام الباحثين في العالم حاليا.

وبين الدكتور عصام الجندي أن البحث جار عن طرق جديدة لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى طاقة نظيفة حيث يمكن استخدام الميثانول كوقود بديل في خلايا الوقود بالإضافة إلى استخدامه في العديد من الصناعات الكيميائية.

وأشار الدكتور عمر زاهد إلى أن المشروع يساهم في حماية البيئة من خلال إزالة ثاني أكسيد الكربون الضار من الغلاف الجوي، بالإضافة إلى الاستفادة من الميثانول كوقود نظيف وكذلك في الصناعات الكيميائية.