احدث الأخبار

ماكرون يزور الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”
أبرز المواد
 عملية نوعية بمستشفى أبها للولادة والأطفال لمريضة كانت تعاني من خلايا متغيرة بالرحم
منطقة عسير
 صحة الرياض تضبط أكثر 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة
منطقة الرياض
 الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة انتر واتالانتا في الموسم الجديد
أبرز المواد
 ارتفاع سعر نفط برنت إلى 45.80 دولارًا
أبرز المواد
 طائرة إغاثية سعودية تحمل مساعدات إلى السودان لمساعدة متضرري كارثة السيول
أبرز المواد
 تصعيد عسكري بين الهند والصين
أبرز المواد
 بلدي محافظة حقل يعقد جلسته الـ 55
أبرز المواد
 أمير القصيم: ما طبق من إجراءات احترازية لكورونا رسم انموذجاً عالي الأداء في التعامل مع الأزمات 
أبرز المواد
 لقاء مفتوح بجامعة القصيم مع “الطلبة المستجدين” لتوضيح أنظمة الجامعة وخدماتها
أبرز المواد
 فريق طلابي بجامعة الملك فهد يفوز بالمركز الأول على جامعات المملكة في مسابقة سابك لأفضل مشاريع التخرج
المنطقة الشرقية
ماكرون يزور الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها

ماكرون يزور الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”

أبرز المواد
عملية نوعية بمستشفى أبها للولادة والأطفال لمريضة كانت تعاني من خلايا متغيرة بالرحم

عملية نوعية بمستشفى أبها للولادة والأطفال لمريضة كانت تعاني من خلايا متغيرة بالرحم

منطقة عسير
صحة الرياض تضبط أكثر 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة

صحة الرياض تضبط أكثر 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة

منطقة الرياض

تصعيد عسكري بين الهند والصين

تصعيد عسكري بين الهند والصين
http://almnatiq.net/?p=898969
المناطق - الرياض

أعلنت الهند أن الصين خرقت اتفاقات سابقة متعلقة بخفض التوتر ووقف التصعيد في إقليم لاداخ الشرقي الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن بكين أقدمت على تحركات عسكرية استفزازية ليلة 29/30 أغسطس لتغيير الواقع على الأرض في المنطقة الحدودية.

وأوضح الجيش الهندي، أن قوات من الجيش الصيني خرقت التوافق السابق الذي جرى التوصل إليه في مباحثات عسكرية ودبلوماسية.

وتمكنت القوات الهندية من وقف التحركات العسكرية الصينية على حدودها، ومنعتها من تغيير الحقائق على الأرض.

وأضاف أن الجنود الهنود أحبطوا محاولة صينية “لتغيير الحقائق على الأرض من جانب واحد”.

وعقدت الهند والصين جولات عدة من المشاورات العسكرية والدبلوماسية عقب الاشتباكات التي جرت في منتصف يونيو الماضي وخلفت 20 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف القوات الهندية.

يشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية دارت اشتباكات بسيطة بين القوتين الآسيويتين الكبيرتين على طول الحدود بينهما والممتدة على طول 3500 كيلومتر، وخصوصا في منطقة “لاداخ” المرتفعة في شمال الهند.

وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، ونجحت مفاوضات بتخفيف التوتر بين الطرفين.

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ، الواقعة غربي الهند وأروناشال براديش الواقعة في الشرق، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.

روابط ذات صلة

ماكرون يزور الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها

ماكرون يزور الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”
الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة انتر واتالانتا في الموسم الجديد

الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة انتر واتالانتا في الموسم الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*