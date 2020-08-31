صحة الرياض تضبط أكثر 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة

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بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، أعلنت صحة الرياض أنه تم مؤخراً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبط أكثر من 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة، والخاضعة للرقابة الدوائية ، مخفية داخل صيدليات في الرياض ، والمزاحمية.

وأكدت صحة الرياض على إستمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .

ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.