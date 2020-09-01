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الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة انتر واتالانتا في الموسم الجديد

الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة انتر واتالانتا في الموسم الجديد
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المناطق - الرياض

يبدأ فريقا انتر ميلان وأتالانتا موسمهم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الأسبوع الثاني من بداية المسابقة والذي ينطلق في 19 من الشهر الجاري، وذلك بسبب مشوارهما في المسابقتين الأوروبيتين خلال شهر أغسطس الماضي كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم.
وانتهى موسم 2019 – 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في 21 أغسطس بالنسبة إلى انتر ميلان الذي خسر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام إشبيلية الإسباني 2-3، في حين توقف مشوار أتالانتا في ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال في 12 أغسطس الماضي، بعد خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2.
وكان انتر ميلان قد حل وصيفًا ليوفنتوس الموسم الماضي، وجاء أتالانتا في المركز الثالث علمًا بأن الفريقين سيعاودان تدريباتهما خلال الإسبوع المقبل.
وستعلن رابطة الدوري الايطالي عن البرنامج الكامل لموسم 2020 – 2021 يوم الغد.

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