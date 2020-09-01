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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية “دايركت ريليف”
http://almnatiq.net/?p=898987
المناطق - الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية (دايركت ريليف) وبموجب هذا التوقيع تم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم في مسابقة (لاعبون بلا حدود) البالغة (1,190,000) دولار أمريكي، على أن تصرف في مواجهة جائحة كورونا، ويتم تزويد المركز بتقرير في نهاية المشروع عن ما تم إنجازه، علمّا أن مدة المشروع 4 أشهر.
وقد وقع المذكرة عبر الاتصال المرئي معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان.
يذكر أن المركز سبق أن وقع بصفته الجهة المخولة بإيصال المساعدات المقدمة من المملكة للخارج مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بموجبها يتم تخصيص أموال التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة “لاعبون بلا حدود” للألعاب الإلكترونية والبالغة عشرة ملايين دولار لصالح المنظمات والجهات الدولية التي تُعنى بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حول العالم.
وأشاد المدير التنفيذي لمنظمة دايركت ريليف السيد توماس تاي بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي جعله منظمة دولية رائدة في مجال العمل الإنساني، منوها بما يقوم به المركز من جهود كبيرة خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، مشيرا إلى أن توقيع المركز هذه الاتفاقية مع المنظمة تعد إضافة مهمة للمنظمة، معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع المركز .
ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز إلى الوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا وتجاوز خلفياته الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

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