منظمة الصحة العالمية تحذر: هذه الوصفة “كارثة كورونا”

المناطق - الرياض

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف تيدروس أن رفع القيود دون السيطرة على فيروس كورونا المستجد سيكون “وصفة لكارثة”.

وأقر بأن “كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء”، حسبما نقلت “رويترز”.

وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي: “نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان”.

وبيّن أنه “لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى. الحقيقة أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود من دون سيطرة هو وصفة لكارثة”.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 850 ألف شخص منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة “فرانس برس”، الاثنين، استنادا إلى مصادر رسمية.