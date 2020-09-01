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حارس مانشستر سيتي المخضرم إلى ريال بيتيس

حارس مانشستر سيتي المخضرم إلى ريال بيتيس
http://almnatiq.net/?p=899005
المناطق - الرياض

وقع حارس المرمى التشيلي المخضرم، كلاوديو برافو، عقدا مع ريال بيتيس الإسباني، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما ذكر النادي الأندلسي مساء الأحد.

وقال بيتيس في بيان: “توصل ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال كلاوديو برافو. أصبح التشيلي ثاني لاعب يعزز النادي الأخضر والأبيض لموسم 2020-2021. وقع برافو عقدا لسنة مع إمكانية تمديده سنة إضافية”.

وكان عقد برافو البالغ 37 عاما قد وصل إلى نهايته مع مانشستر سيتي الذي يدافع عن عرينه الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وسيلعب برافو في بيتيس تحت اشراف مواطنه المدرب مانويل بيليغريني.

وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في إسبانيا بعد احترافه مع ريال سوسييداد (2006-2014) وبرشلونة (2014-2016).

ويملك برافو سجلا لامعا، بعد احرازه لقب كوبا أميركا مرتين (2015 و2016)، الدوري والكأس في إسبانيا مرتين مع برشلونة والدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي.

وانضم برافو الذي خاض 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، الى بيتيس الذي عانى كثيرا الموسم الماضي لتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، واهتزت شباكه ستين مرّة.

وكان بيتيس أعلن تعاقده مع ظهير برشلونة السابق مارتن مونتويا قادما من برايتون الإنجليزي.

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