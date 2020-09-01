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أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مجسم جمالي في كورنيش الخبر

أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مجسم جمالي في كورنيش الخبر

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أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مجسم جمالي في كورنيش الخبر

أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مجسم جمالي في كورنيش الخبر
http://almnatiq.net/?p=899009
المناطق - الدمام

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء الموافق 13/01/1442هـ، اتفاقية تعاون مع رجل الأعمال الأستاذ بدر السويدان، لإنشاء مجسم جمالي في أحد التقاطعات بمحافظة الخبر بحي القصر بكورنيش الخبر .
وعقب توقيع الاتفاقية أعرب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره وتقديره لمثل هذه المبادرات والتي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الميادين وإنشاء المجسمات الجمالية، وذلك من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص.
وقال المهندس الجبير إن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بالتعاون مع الأستاذ بدر السويدان، والتي تتضمن إنشاء مجسم جمالي في أحد التقاطعات المهمة في كورنيش محافظة الخبر سوف تعزز النهضة التنموية المتزايدة التي تشهدها المنطقة الشرقية، كما أنها تأتي تماشيا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته، مشيراً بان هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها إنشاء هذه المجسمات الجمالية وتحسين الميادين بالمنطقة.
من جهته قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، والتي تأتي وفقا لتوجيهات معالي المهندس فهد بن محمد الجبير بتذليل كافة العقبات والتعاون مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة التنمية الوطنية، وقد كان لدعم البلدية لعدد من المبادرات على مدى الأعوام السابقة والتي أثمرت على أرض الواقع بمحافظة الخبر، لافتا الى أن بناء هذا المعلم الدائم في محافظة الخبـر يعطي بصمة ايجابية بسبب التصميم الإبداعي الفريد، والإضافات المميزة، و يسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة.

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