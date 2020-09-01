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أمير تبوك يشكر مدارس الملك عبدالعزيز النوذجية

أمير تبوك يشكر مدارس الملك عبدالعزيز النوذجية
http://almnatiq.net/?p=899016
تبوك- علي العميري:

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك جهود القائمين بمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية مشيدا بما وصلت إليه المدارس من إنجازات على المستوى الدولي والإقليمي وجاء شكره وتقديره “حفظه الله” لجميع العاملين بالمدارس والطلاب والطالبات بعد اطلاع سموه على الخطاب الذي رفعه مدير عام المدارس المتضمن نجاح سير العمل ببدء الدراسة في اليوم الدراسي الأول بجميع المراحل بالمدارس من خلال استخدام منصة ( بلاك بورد التعليمية ) في عملية التعليم والتعلم ومن جهته رفع مدير عام المدارس الأستاذ عمر بن علي الفاخري باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات المدارس شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته ودعمه المستمر لجميع أنشطة وبرامج وفعاليات المدارس.

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