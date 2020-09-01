احدث الأخبار

الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
منطقة الرياض
 أمير منطقة الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جمعيتي ” أكناف ” و ” مأوى”
منطقة الباحة
 “الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي افتراضي عرض 40 وظيفة لشباب الأحساء
المنطقة الشرقية
 مركز رؤيا يطلق مبادرة كتابك لبابك لذوي الإعاقة البصرية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. ” أسوار تجميلية ” لـ 100 محوّل كهرباء بطرقات الحاضرة
المنطقة الشرقية
 تنفيذ 7000 جولة رقابية في تبوك لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا
منطقة تبوك
 أمير تبوك يشكر مدارس الملك عبدالعزيز النوذجية
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى الاستفادة من مبادراتها المُمدَّدة لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص
محليات
 أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مجسم جمالي في كورنيش الخبر
المنطقة الشرقية
 حارس مانشستر سيتي المخضرم إلى ريال بيتيس
أبرز المواد
الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة

الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة

منطقة الباحة
وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

منطقة الرياض
أمير منطقة الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جمعيتي ” أكناف ” و ” مأوى”

أمير منطقة الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جمعيتي ” أكناف ” و ” مأوى”

منطقة الباحة
“الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها

“الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها

أبرز المواد

تنفيذ 7000 جولة رقابية في تبوك لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

تنفيذ 7000 جولة رقابية في تبوك لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=899017
تبوك- علي العميري:

واصلت اللجنة المشتركة بمنطقة تبوك والتي تضم المديرية العامة للشؤون الصحية والأمانة وشرطة المنطقة تنفيذ جولاتها على العديد من المحلات التجارية للتأكد من متابعة وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والمتمثلة في إرتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل والتأكيد على الالتزام بكافة الشروط الصحية وتوفير المعقمات داخل المحلات بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية في مراكز التسوق الغذائي وتشمل إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.
وقد بلغ عدد الجولات الرقابية على المحلات التجارية خلال شهر أغسطس الماضي 7026 جولة كما تم تنفيذ اكثر من 53 زيارة لمساكن العمالة وتنفيذ جولات رقابية للأماكن السياحة والفندقة والتي بلغت 139 جولة حيث بلغ عدد المتطوعين مع اللجنة المشتركة 133 متطوعا تم تقسيمهم إلى 14 فريق .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يشكر مدارس الملك عبدالعزيز النوذجية

أمير تبوك يشكر مدارس الملك عبدالعزيز النوذجية
بلدي محافظة حقل يعقد جلسته الـ 55

بلدي محافظة حقل يعقد جلسته الـ 55
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*