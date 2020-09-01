أمانة الاحساء .. ” أسوار تجميلية ” لـ 100 محوّل كهرباء بطرقات الحاضرة

الاحساء - المناطق

اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وانطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تتواصل جهود الأمانة ممثلة في وكالة المشاريع بتنفيذ مشروع تحسين وإعادة تأهيل وضع المحولات الكهربائية في طرقات الحاضرة من خلال تركيب اسوار الحماية التجميلية المحيطة بالحيز المكاني لتلك المحولات ، موضحاً انه سيتم تركيب ” الاسوار التجميلية ” لـ 100 محول كهرباء بمساحة 6000 مترمربع مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على ان تأخذ الطابع التراثي في المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف .

وأضاف بووشل .. تنفيذ المشروع يهدف الى جوانب عديدة يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلامة العامة لافراد المجتمع ، بالإضافة الى معالجة التشوه البصري والسعي الى تحسين المشهد الحضري.