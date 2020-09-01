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غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي افتراضي عرض 40 وظيفة لشباب الأحساء

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي افتراضي عرض 40 وظيفة لشباب الأحساء
http://almnatiq.net/?p=899020
الاحساء - المناطق

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء (تمكين) والمعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء، صباح ونهار يوم الاثنين 12/01/1442هـ الموافق 31/08/2020، لقاء وظيفي افتراضي مع إحدى الشركات العقارية الوطنية الرائدة، لعرض 40 فرصة عمل جديدة.

وشهد اللقاء طرح وظائف متنوعة في مجالات هندسية وعقارية عدة، شملت الهندسة المعمارية، الكهرباء، المساحة، السباكة والبناء، وذلك وسط إقبال كبير من الشباب السعودي بالأحساء، حيث تضمنت مميزات الوظائف مخصصات وحوافز مجزية وكذلك بيئة عمل مشجعة تعمل على التحفيّز والتطوير المستمر علمًا بأن مقر الشركة الرئيس بمدينة الخبر، إلا أن لديها مشاريع متفرقة في المنطقة الشرقية.

ويأتي اللقاء ضمن خطط وبرامج الغرفة لتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، بهدف توظيف أبناء وبنات الأحساء ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع وتطبيق سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

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