مركز رؤيا يطلق مبادرة كتابك لبابك لذوي الإعاقة البصرية بالشرقية

الدمام - المناطق

قدم مركز رؤيا لذوي الاعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ، بالتنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ، الكتب والمقررات الدراسية إلى منازل الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالمنطقة الشرقية ، عبر مبادرة ” كتابك لبابك ” ، وذلك تسهيلاً لهم وعلى أولياء أمورهم للحصول على الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد .

من جانبه قال المشرف على مركز رؤيا فيصل العيد: إن مركز “رؤيا” أوْلى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية؛ لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم في إطار الخطوات الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وتهدف مباردة كتابك لبابك الى ايصال الكتب والمقررات الدراسية الى ذوي الاعاقة البصرية الى منازلهم وذلك حفاظا على سلامتهم .

وأضاف العيد أن توزيع الكتب جاءت على مرحلتين المرحلة الاولى توزيع الكتب المبصر حتى يتسنى لأولياء امور الطلاب المكفوفين شرح المناهج لهم ، حتى وصول كتب برايل خلال الايام القادمة والخاصة لذوي الاعاقة البصرية .