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“الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها

“الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها

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“الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها

“الأراضي البيضاء”: تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة من قِبل مالكها
http://almnatiq.net/?p=899037

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها في محافظة جدة بمساحة تتجاوز 186 ألف متر مربع.
وأوضح البرنامج في بيان اليوم أن الأرض توفر أكثر من 300 قطعة أرض سكنية، في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
وبيّن البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المُطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يُحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبينًا أن جزء من العوائد التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.
يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً أن الدورة الفوترية الرابعة من البرنامج بدأت في جدة بتاريخ 23 / 7 / 1441هـ، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar .

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